Молдова поймала на лжи непризнанное Приднестровье об "инциденте" на границе с Украиной

И Молдова, и Украина не подтверждают заявления самопровозглашенного "государства".
Кишенев опроверг заявления "власти" непризнанного Приднестровья, поддерживаемое Россией, о стрельбе на границе с Украиной.
Об этом сообщает News Maker со ссылкой на представители Бюро реинтеграции.
В Бюро реинтеграции подчеркнули, что у них нет никаких подтверждений заявлений приднестровской спецслужбы "МГБ".
"Официальными каналами подтвержденной информации об этом нет. Мы вновь заявляем о необходимости получать информацию из достоверных и официальных источников компетентных государственных органов", — сообщили в Бюро реинтеграции.
Следует заметить, что спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко также опроверг подобные заявления самопровозглашенного "государства".
Напомним, 10 января в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы заявили о стрельбе на границе с Украиной.
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