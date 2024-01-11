Молдова поймала на лжи непризнанное Приднестровье об "инциденте" на границе с Украиной

И Молдова, и Украина не подтверждают заявления самопровозглашенного "государства".

Кишенев опроверг заявления "власти" непризнанного Приднестровья, поддерживаемое Россией, о стрельбе на границе с Украиной.

Об этом сообщает News Maker со ссылкой на представители Бюро реинтеграции.

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В Бюро реинтеграции подчеркнули, что у них нет никаких подтверждений заявлений приднестровской спецслужбы "МГБ".

"Официальными каналами подтвержденной информации об этом нет. Мы вновь заявляем о необходимости получать информацию из достоверных и официальных источников компетентных государственных органов", — сообщили в Бюро реинтеграции.

Следует заметить, что спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко также опроверг подобные заявления самопровозглашенного "государства".

Напомним, 10 января в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы заявили о стрельбе на границе с Украиной.

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