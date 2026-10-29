ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Молдова согласовала украинский пограничный контроль в двух пунктах пропуска: что известно

Молдова согласовала украинский пограничный контроль в пунктах пропуска «Крива-Мамалига» и «Мирное-Табаки». Когда заработает новый формат, рассказали в ГНСУ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Молдова согласовала украинский пограничный контроль в двух пунктах пропуска: что известно

Молдова / © pixabay.com

Молдова разрешила украинским пограничникам проводить контроль на своей территории в двух автомобильных пунктах пропуска. Речь идет о «Крива-Мамалига» и «Мирное-Табаки». Молдавская сторона уже предоставила официальное согласие.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос «Новости.LIVE».

В то же время, общий контроль на этих участках границы еще не ввели. Для начала работы необходимо создать условия для украинских контрольных органов на территории Молдовы и подписать межведомственные протоколы. Когда новый формат начнет действовать, в ГНСУ не уточнили.

Ожидается, что общий контроль позволит ускорить пересечение границы и повысить безопасность граждан и персонала на фоне российских обстрелов украинских пунктов пропуска. В то же время, требования к документам для пересечения границы не изменятся.

В Госпогранслужбе отметили, что рассматривают эту инициативу не только как способ реагирования на российские атаки, но и как шаг к дальнейшему усовершенствованию пограничного и таможенного контроля.

Подобная практика уже действует на украинско-польской границе: общий контроль организован в пяти пунктах пропуска. Переговоры с Румынией по нормативному урегулированию такого механизма пока не начались, сообщили в ГНСУ.

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Молдовы Василий Тофан также сообщил о решении предоставить Украине скидку 50% на железнодорожный транзит украинских грузов по территории Молдовы.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie