Молдова согласовала украинский пограничный контроль в двух пунктах пропуска: что известно

Молдова / © pixabay.com

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Молдова разрешила украинским пограничникам проводить контроль на своей территории в двух автомобильных пунктах пропуска. Речь идет о «Крива-Мамалига» и «Мирное-Табаки». Молдавская сторона уже предоставила официальное согласие.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос «Новости.LIVE».

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В то же время, общий контроль на этих участках границы еще не ввели. Для начала работы необходимо создать условия для украинских контрольных органов на территории Молдовы и подписать межведомственные протоколы. Когда новый формат начнет действовать, в ГНСУ не уточнили.

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Ожидается, что общий контроль позволит ускорить пересечение границы и повысить безопасность граждан и персонала на фоне российских обстрелов украинских пунктов пропуска. В то же время, требования к документам для пересечения границы не изменятся.

В Госпогранслужбе отметили, что рассматривают эту инициативу не только как способ реагирования на российские атаки, но и как шаг к дальнейшему усовершенствованию пограничного и таможенного контроля.

Подобная практика уже действует на украинско-польской границе: общий контроль организован в пяти пунктах пропуска. Переговоры с Румынией по нормативному урегулированию такого механизма пока не начались, сообщили в ГНСУ.

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Молдовы Василий Тофан также сообщил о решении предоставить Украине скидку 50% на железнодорожный транзит украинских грузов по территории Молдовы.

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