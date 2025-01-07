Молдова срочно отключает подконтрольные себе села от сети Приднестровья — СМИ

Ранее ряд поселков были подключены к приднестровскому "Тираспольтрансгазу".

Правительство Молдовы приняло решение срочно отсоединить от сетей непризнанного Приднестровья села, которые находятся на подконтрольной ему территории из-за энергокризиса.

Об этом информирует Newsmaker.

В сообщении указывается, что комиссия правительства по чрезвычайной ситуации обязала компанию "Молдовагаз" подключить к своим сетям села в Дубоссарском, Новоаненском и Каушанском районах.

Ранее данные населенные пункты были подключены к приднестровскому "Тираспольтрансгазу" и с 1 января ощутили на себе энергетический кризис, разразившийся в регионе после остановки транзита российского газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Кишинев хотел за свой счет закупить газ для Приднестровья, но там отказались.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики объяснили, как Кремль использует энергетический кризис в Молдавии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.