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Молдова срочно закрыла небо над всей страной: что произошло
В Молдове объявили о закрытии неба после появления беспилотника над Кишиневом.
Молдова закрыла небо над всей страной, после того как в небе над Кишиневом заметили беспилотник.
Об этом сообщают местные паблики.
По данным военных, беспилотник летел с юга в сторону столичного района Ботаника. Поэтому в 16:27 в Молдове закрыли воздушное пространство.
Граждан призывали соблюдать осторожность и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам или возможным обломкам.
Беспилотники над Молдовой — последние новости
Напомним, в Штефан-Водском районе в Молдове 12 ноября были обнаружены обломки неизвестного беспилотника среди виноградников. Его происхождение устанавливают.
Еще раньше 3 октября на территории Молдовы взорвались пять российских дронов и ракет, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызвало аккредитованного посла РФ в Кишиневе и вручило ему ноту протеста.