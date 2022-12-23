Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев: какие теперь условия

Можно иметь и подлинники документов и их копии.
Молдова приняла решение, по которому граждане Украины могут въезжать в страну на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.
Такое решение 23 декабря приняла Нацкомиссия по чрезвычайному положению, передает Newsmaker.
Пересечение границы разрешается при наличии следующих документов:
- удостоверение личности (ID-карта, внутренний паспорт);
- обычного паспорта;
- других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).
Также пересечь границу можно при наличии копий вышеупомянутых документов, документов в электронном формате или документов с истекшим сроком действия.
Раньше этих документов было достаточно только при въезде в Молдову из Украины.
Тем временем на западных границах Украины в очередях стоят сотни авто. Больше всего машин – на пунктах пропуска с Польшей. В то же время на пунктах пропуска с Молдовой очереди не зафиксированы.
Напомним, Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.
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