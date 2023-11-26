Молдова ввела ограничения на пунктах пересечения границы: что произошло

Из-за непогоды с перерывами работает важный для Украины пункт пропуска "Паланка".

В воскресенье, 26 ноября, на части пунктов пересечения границы в Молдове были введены ограничения в связи с сильным снегопадом.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Из-за непогоды с перерывами работает важный для Украины пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное".

"Из-за сильного ветра пострадали кабели подключения к интернету. На месте работают специалисты, транспорт направляют в КПП в Тудоре", – сообщили в пограничной полиции.

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Кроме того, некоторые КПП на румынской границе не пропускают грузовой транспорт, поскольку в Румынии очень сложная ситуация на дорогах вызванная снегопадами. Временные ограничения для грузового транспорта действуют также на КПП Джурджулешты-Галац, что рядом с украинским Рени – пропускают только грузовики "снаряженные в соответствии с погодными условиями".

Как сообщила пограничная служба, снегопад привел к отмене авиарейсов в международном аэропорту Кишинева. Согласно расписанию аэропорта, отменены рейсы Turkish Airlines из Кишинева в Стамбул и из Стамбула в Кишинев. Кроме того, пришлось отложить два сегодняшних рейса из Брюсселя и Лондона в Кишинев, а также из Кишинева в Берлин, Дубай и Верону.

По сообщению местных СМИ, в Молдове из-за снегопада на дорогах произошло несколько серьезных ДТП, один человек погиб. Около 60 населенных пунктов обесточены из-за повреждений линий электропередач.

Напомним, в Одесской области 26 ноября перекрыли движение по трассе М-15 Одесса-Рени из-за сильной вьюги, сугробов и гололедицы на дороге.

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