Молдова ввела режим чрезвычайного положения из газового кризиса

Режим ЧП будет действовать на территории страны от 22 октября до 20 ноября.

Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧП будет действовать на территории страны от 22 октября до 20 ноября.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня, 22 октября, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой предложили правительству ввести в стране режим чрезвычайного положения. После этого состоялось заседание правительства, где эта инициатива была одобрена. За проголосовали 55 депутатов партии PAS. БКС и партия "Шор" не голосовали.

Почему решили ввести режим ЧП

Премьер-министр Наталья Гаврилица, в иступаючы в парламенте, отметила, что режим чрезвычайного положения позволит обойти некоторые процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников, пока Молдова договаривается с Россией о продлении контракта.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что газовый кризис, который наблюдается в последнее время в Европе, было создано в ручном режиме. Европа все еще рассчитываєт договориться с РФ для ее решения.

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