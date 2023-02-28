Молдова выдворила двух иностранцев, собиравших данные о критических объектах

В Молдове двух иностранцев объявили персонами нон грата и выдворили их из страны по подозрению в диверсионной деятельности. Им также запретили въезд в страну сроком на 10 лет.

Об этом сообщает TV8.

По данным Службы информации и безопасности (СИБ), иностранные граждане собирали информацию для дестабилизации ситуации в стране с провоцированием насильственного подрыва конституционного строя. Они выдавали себя обычными туристами, однако их деятельность координировалась зарубежными диверсионными центрами.

СИБ также отметила, что иностранцы являлись частью сговорной сети политических технологов, работающих за пределами страны. В Молдове они изучали территории вблизи государственных учреждений и критических инфраструктурных объектов, а также тщательно контролировали общественно-политические процессы в стране и протесты, организованные определенными политическими силами.

Что происходит в Молдове

Украинские власти предупредили президенту Молдовы Маю Санду о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе. Россияне намеревались захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить в Молдавию войска.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент. Речан предупредил, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что, несмотря на незавершенную войну в Украине, Россия может начать военные действия в Молдове.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана считает, что Россия не будет атаковать Молдову военным путем, а попытается парализовать ее гибридной войной.

Чтобы предотвратить провокацию врага на границе Украины с Приднестровским участком Молдовы, Силы обороны проводят усиленные меры безопасности. Да, на границе с Молдовой строятся фортификационные сооружения.

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