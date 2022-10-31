Молдова высылает дипломата РФ после падения обломков российской ракеты на свою территорию

Российский дипломат был вынужден покинуть территорию Молдавии. Его фамилию не указывают.

Молдова объявила одного сотрудника посольства России персоной нон грата в ответ на нарушение своего воздушного пространства и падение российской ракеты на территорию этой страны.

Об этом говорится в заявлении молдавского МИД.

"Согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе", — говорится в сообщении.

Российский дипломат был вынужден покинуть территорию Молдавии. Его фамилию не указывают.

Об этом факте российской стороне сообщили днем 31 октября, когда посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД.

"Во время встречи было подтверждено, что ракетные обстрелы соседней страны приводят к дальнейшей эскалации рисков безопасности, а граждане нашего государства все больше испытывают на себе катастрофические последствия войны. Было отмечено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины также создают все большие угрозы энергетической безопасности Молдовы", – отмечается в сообщении.

Российские ракеты летят через Молдову

Напомним, что 10 октября впервые стало известно, что российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Официальные представители страны выразили России протест и призвали уважать суверенитет Молдавии. Однако на какие-то более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.

Сегодня, 31 октября, обломки целившей в украинскую ГЭС российской ракеты упали на территорию Молдовы.

В Минобороны Молдовы решили не портить отношения со страной-агрессором и заявили, что незаконные полеты в своем воздушном пространстве не заметили. В МИД Молдовы осудили обстрелы Украины и отреагировали на падение обломков ракеты на их территорию

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Молдова не сбила российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство.