Молдова вызвала "на ковер" посла РФ и принесла на встречу бутылку из Днестра: что произошло

На встречу принесли бутылку воды из реки. / © Newsmaker.md

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста из-за последствий российской атаки по Украине.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.md.

Речь идет об ударе по гидроэнергетическому комплексу в Новоднестровске, в результате которого в реку Днестр попали нефтепродукты. Во время встречи молдавская сторона продемонстрировала послу бутылку с водой из Днестра как иллюстрацию последствий загрязнения.

В МИДе Молдовы заявили, что такие действия создают серьезные риски для окружающей среды и водоснабжения страны.

«Решительно осуждаем атаку, которая привела к утечке нефтепродуктов в Днестр. Это создает угрозу окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровья граждан Молдовы», — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева.

Российская сторона пока не комментировала ситуацию.

Что предшествовало

Проблема загрязнения Днестра была зафиксирована еще 10 марта, когда в соцсетях появились видео с маслянистыми пятнами на воде возле села Наславча на севере Молдовы. По предварительным данным, утечка произошла после удара РФ по Днестровской ГЭС в Украине.

В связи с этим власти Молдовы объявили режим экологической тревоги в бассейне Днестра на 15 дней — с 16 марта 2026 года.

Президент Майя Санду заявила, что ситуация представляет угрозу для страны, и возложила ответственность на Россию.

Из-за ситуации в отдельных районах страны уже вводились ограничения водоснабжения, а службы усилили мониторинг качества воды и принимают меры по сдерживанию распространения загрязнения.