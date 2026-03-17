Молдова вызвала "на ковер" посла РФ и принесла на встречу бутылку из Днестра: что произошло
Молдова вручила ноту протеста российскому послу из-за загрязнения Днестра после удара РФ по Украине. На встречу принесли бутылку воды из реки.
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало назначенного посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста из-за последствий российской атаки по Украине.
Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.md.
Речь идет об ударе по гидроэнергетическому комплексу в Новоднестровске, в результате которого в реку Днестр попали нефтепродукты. Во время встречи молдавская сторона продемонстрировала послу бутылку с водой из Днестра как иллюстрацию последствий загрязнения.
В МИДе Молдовы заявили, что такие действия создают серьезные риски для окружающей среды и водоснабжения страны.
«Решительно осуждаем атаку, которая привела к утечке нефтепродуктов в Днестр. Это создает угрозу окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровья граждан Молдовы», — отметили в ведомстве.
В министерстве отметили, что Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева.
Российская сторона пока не комментировала ситуацию.
Что предшествовало
Проблема загрязнения Днестра была зафиксирована еще 10 марта, когда в соцсетях появились видео с маслянистыми пятнами на воде возле села Наславча на севере Молдовы. По предварительным данным, утечка произошла после удара РФ по Днестровской ГЭС в Украине.
В связи с этим власти Молдовы объявили режим экологической тревоги в бассейне Днестра на 15 дней — с 16 марта 2026 года.
Президент Майя Санду заявила, что ситуация представляет угрозу для страны, и возложила ответственность на Россию.
Из-за ситуации в отдельных районах страны уже вводились ограничения водоснабжения, а службы усилили мониторинг качества воды и принимают меры по сдерживанию распространения загрязнения.