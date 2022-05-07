"Молдове сейчас ничего не угрожает, но власть продолжает внимательно следить за развитием событий" — Санду

"Молдове сейчас ничего не угрожает, но власть продолжает внимательно следить за развитием событий" — Санду

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что стране сейчас ничего не угрожает, но власти продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом Майя Санду заявила 7 мая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Литвы прибыл в Кишинев с официальным визитом, пишет Newsmaker.

"Обсудила с президентом Гитанасом Наусидой сложившуюся в Молдове ситуацию. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", — сказала она.

Санда также подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

Напомним, Майя Санду признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развил надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

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