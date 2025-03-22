Молился о Трампе и подарил его портрет: Уиткофф рассказал, как Путин заискивает к президенту США

Диктатор так переживал за своего товарища, что пошел молиться в церковь.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не считает диктатора Владимира Путина плохим человеком и рассчитывает на успешную коммуникацию с ним.

Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф отметил, что второй визит, который он совершил в Москву, приобрел личный характер. Он также напомнил, что Путин заказал портрет президента Трампа у ведущего российского художника и передал эту картину американскому президенту.

Путин также рассказал Уиткоффу, что, "когда в будущего президента США стреляли, то Путин пошел в свою местную церковь, встретился со священником и молился за Трампа".

"Не потому, что он мог стать президентом Соединенных Штатов, – подчеркнул Стив Уиткофф, – а потому, что он был его другом и молился за друга".

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным CNN, стрелок планировал попасть именно в кандидата у президента, когда тот играл в гольф. Злоумышленник задержан.

Подозреваемым в вероятном покушении на Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут. По информации CNN, он выразил поддержку Украине. Financial Times добавляет, что подозреваемый якобы ездил в Украину, чтобы попасть на войну.

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