"Молитесь за прекращение боевых действий": Папа Римский обратился к верующим с новогодней речью

Папа Римский Франциск в речи к верующим в первый день нового 2025 года призвал к "миру на всех фронтах" и отметил усилия "работающих над переговорами".

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я выражаю свою глубокую благодарность всем тем, кто в зонах конфликтов работает над диалогом и переговорами", – сказал Папа Франциск.

По данным Ватикана, новогоднюю речь понтифика из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра пришли послушать около 30 тысяч человек.

Папа также призвал молиться за "решительный шаг к миру и примирению" и добавил, что война по своей сути является поражением.

"Я думаю о тех, кто страдает в Украине, Газе, Израиле, Мьянме, о Северном Киве [ДР Конго – ред.] и многих других народах в войне. Братья и сестры, война разрушает, всегда разрушает, война – это всегда поражение, всегда", – подчеркнул Франциск.

Понтифик также обратился к лидерам богатых государств и призвал их "простить долги" более бедным странам, чтобы "ни один человек, ни одна семья, ни один народ не были раздавлены долгами".

Справка: 1 января Римско-католическая церковь празднует День торжества Божией Матери Марии и Всемирный день мира и молитв за мир. Эту традицию основал в 1968 году Папа Павел VI. За более чем полвека этот праздник приобрел особое значение во всем мире. В разных конфессиях и в политическом сообществе этот день посвящен медитациям, молитвам и призывам о мире и единстве между разными людьми и народами.

Напомним, Папа Римский Франциск в своем рождественском послании 25 декабря призвал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны. В своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" (к городу и миру) понтифик упомянул конфликт в Украине и призвал к "смелости, необходимой для открытия двери к переговорам".

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