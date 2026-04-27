- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1219
- Время на прочтение
- 2 мин
"Молитвы читаю": украинка пожаловалась на работу в Швейцарии за 160 тысяч (фото)
Украинка рассказала о работе в Швейцарии с зарплатой, эквивалент которой достигает 160 тысяч гривен, но со сложными условиями, длительными изменениями и нехваткой перерывов.
Украинка поделилась собственным опытом трудоустройства в Швейцарии, где уровень оплаты труда составляет около 160 тыс. грн в месяц. Однако высокий доход сопровождается значительными физическими и эмоциональными нагрузками.
Об этом пишет @slofochka в Instagram.
Девушка работает в сфере быстрого питания и отмечает, что выполняет несколько функций: от приема и разгрузки товара до уборки помещения, фактически совмещая обязанности нескольких работников.
По ее словам, полноценных перерывов в течение смены нет. Возможность перекусить или уйти с рабочего места появляется только на короткое время, и то не всегда, особенно в часы наплыва посетителей.
10-часовой рабочий день
Рабочий день длится примерно десять часов, большую часть которых приходится проводить на ногах. Это, как говорит украинка, негативно отражается на самочувствии: возникают боли в спине и коленях.
Отдельно она упоминает о специфике работы на вокзале, где поток клиентов постоянный и разнообразный. Не все посетители ведут себя корректно, а необходимость общения на иностранном языке иногда усложняет ситуацию и придает стрессу.
С юмором девушка отмечает, что иногда волнуется из-за непредсказуемых посетителей и надеется избегать конфликтных ситуаций во время работы.
«Молитвы читаю, чтобы ко мне не обрушился какой-нибудь бомж», — говорит она.
Реакция пользователей
Несмотря на привлекательный уровень заработка, история украинки вызвала оживленную дискуссию. В комментариях под видео пользователи активно обсуждают ситуацию и делятся своим опытом. Некоторые отмечают, что даже за более низкую зарплату сталкивается с не менее сложными условиями.
«Я работаю в ресторане, 5 дней по 8 часов, зарплата меньше, требований больше и питание платное. По-разному бывает».
Остальные обращают внимание на профессиональную терминологию и нюансы отрасли.
«Общепит — это общепит. У меня диплом по этой сфере, но даже там не помню такого сокращения».
В то же время, часть комментаторов поддерживает девушку и призывает не останавливаться.
Ты умница. Помни, что это не твой максимум. Готовь следующий шаг — у тебя все получится».
Напомним, в ЕС обнародовали новые данные об украинцах призывного возраста в Европе.
Данные по состоянию на конец февраля 2026 показывают, что официальный статус временной защиты в странах ЕС получили 1 млн 42 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.