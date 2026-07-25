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Молния попала в китайскую ракету во время старта — видео
Несмотря на редкий инцидент, полет продолжился в штатном режиме, а оборудование не получило повреждений.
При запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома Сечан в Китае в нее попала молния. Несмотря на инцидент, по предварительным данным, оборудование не получило повреждений
Об этом сообщает портал China Now.
Известно, что в ракету на 35 секунде полета ударила молния. Она попала в главный обтекатель и пошла в землю через носитель и струи двигателей. Предварительно оборудование на космическом корабле не повреждено, поскольку оно защищено от подобных случаев.
Подобные инциденты ранее случались с ракетами Сатурн-V и Союз-2, однако тогда они также не привели к повреждению техники или срыву полета.
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» является одной из основных ракет среднего класса, которую используют для вывода спутников на геостационарную орбиту.
Напомним, в самолет польских авиалиний LOT, вылетевший из Варшавы в Стамбул, ударила молния. Инцидент произошел через несколько минут после взлета.