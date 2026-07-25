Инцидент с молнией не повлиял на выполнение поставленных задач миссии / © Pexels

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При запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома Сечан в Китае в нее попала молния. Несмотря на инцидент, по предварительным данным, оборудование не получило повреждений

Об этом сообщает портал China Now.

Известно, что в ракету на 35 секунде полета ударила молния. Она попала в главный обтекатель и пошла в землю через носитель и струи двигателей. Предварительно оборудование на космическом корабле не повреждено, поскольку оно защищено от подобных случаев.

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Подобные инциденты ранее случались с ракетами Сатурн-V и Союз-2, однако тогда они также не привели к повреждению техники или срыву полета.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» является одной из основных ракет среднего класса, которую используют для вывода спутников на геостационарную орбиту.

Напомним, в самолет польских авиалиний LOT, вылетевший из Варшавы в Стамбул, ударила молния. Инцидент произошел через несколько минут после взлета.

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