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Молния поразила группу людей в парке возле Белого дома: видео

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Молния поразила группу людей в парке возле Белого дома: видео

Фото: соцмережі

После удара молнии в сквере Лафайет в столице США четыре человека были госпитализированы.

В четверг, 4 августа, во время грозы молния попала в группу людей, находившихся в парке близ Белого дома в Вашингтоне. Четверо человек серьезно пострадали.

Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны и медицинской помощи в Вашингтоне.

Пострадавших — двух взрослых мужчин и двух взрослых женщин — доставили в местные больницы в критическом состоянии.

Впоследствии в Сети опубликовали запись с камеры наблюдений за погодой, которая зафиксировала этот невероятный удар молнии примерно в то время, когда 4 человека были поражены возле Белого дома.

Лафайет-сквер, общественный парк площадью 7 акров, расположен непосредственно к северу от Белого дома. Он часто бывает переполнен посетителями, особенно в летние месяцы.

Как сообщает Reuters, в четверг, 4 августа, температура в Вашингтоне превысила 32,2 градуса по Цельсию. Вечером по столице США прокатилась сильная гроза.

Напомним, ранее Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) зарегистрировала в США самую длинную молнию за историю наблюдений — 768 км.

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