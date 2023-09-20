Молния убила двух человек на пляже: ужасный момент попал на видео

Женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице.

В Мексике на пляже Маруата в Мичоакане молния убила двух человек.

Об этом пишет Daily Mail.

На появившейся в Сети видеозаписи видно, как туристка по имени Эльвия де Хесус выходит из воды и вдруг в нее ударяет молния. Через мгновение пострадал мужчина Феликс Андрес, сдававший в аренду гамаки.

33-летнюю Эльвию объявили мертвой на месте происшествия, а Феликс был доставлен в больницу, где он скончался.

Муниципальные власти Аквилы заявили, что де Хесус следовала за своим 34-летним мужем Роберто. Ему удалось спрятаться под навесом от надвигающейся бури.

Муж провел сердечно-легочную реанимацию жене, а парамедики и офицеры прибыли, чтобы оказать помощь, прежде чем объявить ее мертвой.

Отметим, что вероятность того, что в человека ударит молния, составляет менее 1 на миллион. По разным оценкам, умирает от 5% до 30% пораженных. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Напомним, недавно мужчину дважды ударила молния менее чем за 5 минут. Он чудом остался в живых.

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