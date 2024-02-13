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Молния убила футболиста во время матча: ужасный момент попал на видео

Молния убила футболиста во время матча: ужасный момент попал на видео

Молния убила футболиста во время матча: ужасный момент попал на видео

Молния ударила в футболиста во время матча / Фото: скриншот с видео

Медикам не удалось спасти его.

В Индонезии во время футбольного матча от удара молнии погиб 35-летний мужчина.

Об этом пишет Independent.

10 февраля футболист по имени Септан Рахарджа принимал участие в товарищеском матче между Football Boots Indonesia (FBI) Subang и FC Bandung. Он состоялся на стадионе "Силиванги" в городе Бандунг, Западная Ява. Инцидент произошел около 16:20 по местному времени.

Погода в тот день была пасмурной и в какой-то момент у него ударила молния. Игрок, находившийся неподалеку, упал на траву.

Видео этого жуткого момента было распространено в социальных сетях:

По данным индонезийского PRFM News, Рахарджа еще дышал, когда товарищи по команде вытащили его из поля в безопасное место. Впрочем, к сожалению, он скончался в больнице.

Напомним, самый быстрый марафонец мира погиб в ДТП в возрасте 24 лет. Также скончался тренер Келвина Киптума, который находился с ним в машине.

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