Молния убила жителя Крыма в Краснодаре: момент удара попал на видео

Молния попала в мужчину, когда тот бежал по улице.
Молния убила жителя Крыма в Краснодаре.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.
Молния попала в мужчину, когда тот бежал по улице. Шокирующий момент попал на видео.
Шансов выжить у мужчины не было.
Специалисты отмечают, что во время грозы нельзя бегать.
Кроме того, крайне опасно находиться вблизи линий электропередач во время грозы. Электричество в любом виде притягивает молнию.
Может ли человек выжить после поражения молнией
Отметим, что температура во время разряда достаточно высока, однако проходит она сквозь тело в считанные секунды и не всегда приводит к роковым ожогам. Основной ток молнии часто проходит по поверхности тела. По разным оценкам, умирает от 5% до 30% пораженных. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и косвенный массаж сердца. Часто жертвы удара молнии выглядят мертвыми, но на самом деле у них произошла остановка сердца. Немедленное применение искусственного дыхания и косвенного массажа сердца может вернуть их к жизни.
Напомним, в Киевской области 20 июня, во время непогоды молния попала в дом. На месте инцидента вспыхнул пожар.