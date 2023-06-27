Молния убила жителя Крыма в Краснодаре: момент удара попал на видео

Молния попала в мужчину, когда тот бежал по улице.

Молния убила жителя Крыма в Краснодаре.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

Молния попала в мужчину, когда тот бежал по улице. Шокирующий момент попал на видео.

Шансов выжить у мужчины не было.

Специалисты отмечают, что во время грозы нельзя бегать.

Кроме того, крайне опасно находиться вблизи линий электропередач во время грозы. Электричество в любом виде притягивает молнию.

Молния убила жителя Крыма в Краснодаре прямо посреди улицы

Может ли человек выжить после поражения молнией

Отметим, что температура во время разряда достаточно высока, однако проходит она сквозь тело в считанные секунды и не всегда приводит к роковым ожогам. Основной ток молнии часто проходит по поверхности тела. По разным оценкам, умирает от 5% до 30% пораженных. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и косвенный массаж сердца. Часто жертвы удара молнии выглядят мертвыми, но на самом деле у них произошла остановка сердца. Немедленное применение искусственного дыхания и косвенного массажа сердца может вернуть их к жизни.

Напомним, в Киевской области 20 июня, во время непогоды молния попала в дом. На месте инцидента вспыхнул пожар.