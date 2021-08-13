Молния в горах Грузии попала в стадо овец: пол тысячи животных погибли

Молния в горах Грузии попала в стадо овец: пол тысячи животных погибли

Животные погибли мгновенно.

Кара небесная — в грузинских горах более полутысячи овец убила молния. Кадры из месяца событий просто шокируют.

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Об этом сообщает "Информационный центр Джавахети".

Стадо насчитывало полторы тысячи особей, большая часть из них принадлежала одному фермеру. После происшествия он попросил помощи у местных властей. Там создана специальная комиссия для оценки ущерба. По приблизительным подсчетам стоимость одной овцы — более сотни долларов, поэтому из-за грозы фермеры обеднели по крайней мере на 53 000.

Пастух стада уцелел, однако некоторое время провел без сознания.

! ️Из-за Грозы на горе Абул, пало 530 голов овец Опубликовано JNEWS.ge — Информационный центр Джавахети Вторник, 10 августа 2021

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