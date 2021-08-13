Молния в горах Грузии попала в стадо овец: пол тысячи животных погибли

Животные погибли мгновенно.
Кара небесная — в грузинских горах более полутысячи овец убила молния. Кадры из месяца событий просто шокируют.
Об этом сообщает "Информационный центр Джавахети".
Стадо насчитывало полторы тысячи особей, большая часть из них принадлежала одному фермеру. После происшествия он попросил помощи у местных властей. Там создана специальная комиссия для оценки ущерба. По приблизительным подсчетам стоимость одной овцы — более сотни долларов, поэтому из-за грозы фермеры обеднели по крайней мере на 53 000.
Пастух стада уцелел, однако некоторое время провел без сознания.
! ️Из-за Грозы на горе Абул, пало 530 голов овецОпубликовано JNEWS.ge — Информационный центр Джавахети Вторник, 10 августа 2021