24-летняя Беренжер Дево-Каттино / © mirror.co.uk

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В Турции во время отдыха внезапно скончалась 24-летняя туристка из Канады. Девушка, возможно, отравилась пестицидами.

Об этом пишет mirror.co.uk.

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24-летняя Беренжер Дево-Каттино внезапно скончалась во время долгожданного путешествия в Стамбул с подругой.

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Предполагаемой причиной трагедии назвали отравление. Семья девушки провела собственное расследование обстоятельств смерти и теперь считает, что ее, вероятно, убили фосфидом алюминия.

Этот сельскохозяйственный пестицид применяется для уничтожения грызунов и насекомых, в частности клопов, и его уже связывали с другими случаями смерти в Турции.

Следователи обратились за помощью к турецкому судебному патологоанатому Шебнем Корур Финканчи.

Она заявила канадской телерадиокомпании CBC: «Это не пищевое отравление. Я не считаю, что это пищевое отравление, поскольку о диарее не упоминалось, а только о рвоте. Скорее всего, это отравление пестицидами».

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Беренжер из Монреаля забронировала авиабилеты, чтобы вместе с подругой посетить Турцию в честь окончания медицинского университета. После заселения в отель в столице Беренжер и ее подруга полакомились уличной едой, а на следующее утро ей внезапно стало очень плохо.

Ее подруга рассказала: «Внезапно мы начали по очереди бегать в ванную, чтобы блевать, пока не поняли, что это так просто не пройдет».

Что известно про яд

Смертельный яд имеет форму гранул, которые при контакте с воздухом выделяют фосфин. Пестицид настолько сильный, что его использование в городских районах запрещено законом.

Предположительно, девушка могла отравиться именно этим пестицидом. Его, как утверждается, часто используют для борьбы с клопами.

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Подруга девушки отметила, что им стало плохо после того, как они включили кондиционер в своей комнате, и следователи полагают, что остатки газа могли скопиться внутри воздуховодов.

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