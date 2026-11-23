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Молодая туристка приехала в Стамбул и внезапно скончалась после прогулки: причина шокирует
В Турции во время отдыха скончалась молодая туристка из Канады. Трагедия могла произойти из-за яда от клопов.
В Турции во время отдыха внезапно скончалась 24-летняя туристка из Канады. Девушка, возможно, отравилась пестицидами.
Об этом пишет mirror.co.uk.
24-летняя Беренжер Дево-Каттино внезапно скончалась во время долгожданного путешествия в Стамбул с подругой.
Предполагаемой причиной трагедии назвали отравление. Семья девушки провела собственное расследование обстоятельств смерти и теперь считает, что ее, вероятно, убили фосфидом алюминия.
Этот сельскохозяйственный пестицид применяется для уничтожения грызунов и насекомых, в частности клопов, и его уже связывали с другими случаями смерти в Турции.
Следователи обратились за помощью к турецкому судебному патологоанатому Шебнем Корур Финканчи.
Она заявила канадской телерадиокомпании CBC: «Это не пищевое отравление. Я не считаю, что это пищевое отравление, поскольку о диарее не упоминалось, а только о рвоте. Скорее всего, это отравление пестицидами».
Беренжер из Монреаля забронировала авиабилеты, чтобы вместе с подругой посетить Турцию в честь окончания медицинского университета. После заселения в отель в столице Беренжер и ее подруга полакомились уличной едой, а на следующее утро ей внезапно стало очень плохо.
Ее подруга рассказала: «Внезапно мы начали по очереди бегать в ванную, чтобы блевать, пока не поняли, что это так просто не пройдет».
Что известно про яд
Смертельный яд имеет форму гранул, которые при контакте с воздухом выделяют фосфин. Пестицид настолько сильный, что его использование в городских районах запрещено законом.
Предположительно, девушка могла отравиться именно этим пестицидом. Его, как утверждается, часто используют для борьбы с клопами.
Подруга девушки отметила, что им стало плохо после того, как они включили кондиционер в своей комнате, и следователи полагают, что остатки газа могли скопиться внутри воздуховодов.