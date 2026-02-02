Молодая украинка рассказала о своей жизни в Польше: ее заявление удивило поляков

Украинка рассказала полякам, чем ее действительно удивила их страна. / © Associated Press

Реклама

Молодая украинка, публикующая сообщения в TikTok под псевдонимом zlotanna, поделилась тем, какова жизнь в Польше с ее точки зрения.

Ее рассказ передает польское издание Fakt.

В одном из своих видео украинка решила прямо ответить на вопрос, что ей больше нравится в Польше. Она назвала безопасность и порядок главными приоритетами, которые многие туристы и местные жители часто недооценивают.

Реклама

«Что мне нравится в Польше как украинке? Польша — одна из самых безопасных стран мира. Здесь не так много преступности, как в Германии. По сравнению с соседними странами здесь очень чисто. Государство и его граждане действительно заботятся о порядке», — говорит zlotanna на видео.

«На улицах есть сортировка мусора, поэтому вы не увидите таких зрелищ, как переполненные контейнеры или мусор, валяющийся без дела», — добавляет украинка.

С особым эмоциональным увлечением блоггерша рассказывает о животных. Именно эта тема, как подчеркивают комментаторы, тронула больше всего людей.

«Мне особенно нравится то, что здесь нет бездомных животных. Мне всегда разрывает сердце, когда я вижу грязных, больных котят на улице. И такие картины можно увидеть во многих странах», — говорит он.

Реклама

По ее мнению, Польша отличается системным подходом к этой проблеме.

Повседневная жизнь и деньги. «Уровень жизни намного выше».

Позже видео zlotanna сравнивает экономические реалии. Она говорит не о роскоши, а об элементарном ощущении стабильности, особенно важном для пожилых людей.

«Уровень жизни здесь гораздо выше. Соотношение между зарплатами и ценами в магазинах более благоприятное. Пенсионеры здесь получают более достойные выплаты, тогда как в Украине пожилым людям часто приходится едва выживать на свои пенсии», — признает она

Такеже есть деталь, которая уже привычна полякам, но может стать настоящим открытием для гостей этой страны.

Реклама

«Вы можете рассчитаться с помощью Blik (платежная система в Польше — Ред.). Когда я впервые приехала в Польшу, я была удивлена этим способом оплаты, но позже поняла, насколько это удобно», — говорит блоггер.

Ранее сообщалось, что в Польше 24-летний украинец задушил 14-летнюю девочку из Ровенской области.