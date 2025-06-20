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Молодая женщина умерла от косметологических процедур — что известно (фото)
Осложнения после липосакции и маммопластики привели к смерти 24-летней пациентки.
Полиция Бразилии начала расследование по пластическому хирургу после смерти его 24-летней пациентки, которая перенесла сразу шесть косметических процедур в течение восьми часов.
Об этом идет речь в ladbible.
Молодая бразилианка Вивиане Лира Монт записалась на операцию 31 августа.
Как отмечают СМИ, женщина нашла хирурга через Интернет в городе Собрал, штат Сеара. Ее семья утверждает, что уже через 15 часов после операций ее отпустили домой, хотя уже тогда имелись серьезные осложнения.
После сильной боли родные доставили ее в неотложную помощь, откуда ее срочно перевели в реанимацию. К моменту смерти она находилась в критическом состоянии более трех недель.
Местная полиция проверяет действия хирурга.
Заметим, что эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установки диагноза обязательно обратитесь к врачу.
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