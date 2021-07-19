Молодая женщина вышла замуж за 89-летнего бизнесмена за 8 дней до его смерти и получила его миллионы

Молодая женщина вышла замуж за 89-летнего бизнесмена за 8 дней до его смерти и получила его миллионы

Внучка миллионера пыталась оспорить завещание, но суд встал на сторону вдовы.

В Израиле внука умершего 89-летнего израильского бизнесмена подала в суд ходатайство об аннулировании завещания своего дедушки, чтобы лишить его молодую жену наследства. Впрочем, суд по семейным делам встал на сторону вдовы, несмотря на то что ее свадьба с пожилым мужчиной произошла всего за 8 дней до его смерти.

Об этом сообщают "Вести Израиль по-русски".

Как свидетельствуют материалы рассмотрения, бизнесмен и его избранница находились в отношениях в течение 11 лет. Они познакомились во время занятий спортом. Женщина работала Тренер в фитнес-центре и проводила персональные тренировки. Одним из ее подопечных был и предприниматель.

Между ними завязалась дружба, которая переросла в роман, а через 10 лет пара решила пожениться, но через 8 дней после свадьбы миллионер умер.

Бизнесмен завещал все свое имущество жене, тем самым лишив двоих внучек права на любую часть наследства. Одна из них подала ходатайство в суд по семейным делам, требуя признать завещание недействительным.

Отмечается, что завещание бизнесмен составил за 3 недели до своей смерти, где завещал своей жене все имущество на миллионы шекелей и бизнес в Израиле и за рубежом.

Истица утверждала, что ее дед на момент написания завещания страдал от тяжелой болезни и принимал лекарства, которые могли влиять на его когнитивные способности.

Внучка потребовала признать действительным завещание деда, которое было написано 25 лет назад, в котором было указано, что все его имущество переходит его единственной дочери, которая, к сожалению, умерла раньше отца, и у которой имеются 2 дочери.

Вдова, в свою очередь, заявила, что ее покойный муж был в здравом уме и твердой памяти до последних дней, что именно он инициировал свадьбу.

Выслушав доводы сторон и представленные свидетельства, суд принял решение в пользу вдовы и постановил, что последнее завещание умершего должно быть выполнено.

Напомним, что Запорожье квартиру умершей женщины, стоимостью более миллиона, передадут в собственность города.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку