Молодежь Литвы массово приобщается к армии

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В этом году желание добровольно пройти обязательную военную службу в Литве изъявили более 8,1 тысячи молодых людей. По данным Литовской армии, это самый высокий показатель, зафиксированный за все время.

Об этом пишет издание Delfi.

В Литве зафиксировали рекорд по количеству добровольцев: желающих служить больше, чем мест

В частности, почти 4,4 тысячи человек вызвались начать службу еще до того, как их внесли в списки призывников, а еще 3,7 тысячи заявили о желании пройти службу в приоритетном порядке уже после формирования соответствующих списков.

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«Рекордное количество молодых людей, добровольно выбравших службу, показывает, что все больше молодежи стремится внести вклад в укрепление безопасности государства и понимает свою роль в системе всеобщей обороны», — говорит директор Службы воинского долга и комплектования Управления военных комендатур Арунас Бальчюнас.

В то же время чиновник отметил, что из-за ограниченного количества мест в этом году на службу смогут принять не всех желающих.

В армии также объяснили, что молодые люди, получившие приглашение на учебу, а впоследствии решение о призыве на обязательную начальную военную службу, имеют возможность взять академический отпуск на время его прохождения, после чего вернуться к учебе.

Песков в очередной раз заявил об участии Литвы в нападениях на РФ

Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страны Балтии никогда не предоставляли свою территорию или воздушное пространство для украинских ударов беспилотниками по целям в России.

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Это заявление прозвучало в ответ на упреки Москвы, которая обвинила Украину в подготовке атак БпЛА с территории Латвии.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков дерзко прокомментировал слова литовского премьера. Он отметил, что утверждения стран Балтии должны оцениваться исключительно российскими военными специалистами, поскольку именно они обладают «точными данными».

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