Молодость длится до 45 лет: Либанова сообщила интересные подробности о демографическом старении человечества

ВОЗ изменила возрастную классификацию человечества, что может повлиять на социальную политику и пенсионные реформы в мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила возрастную классификацию, так что молодость длится до 45 лет.

Об этом сказала директор Института демографии Элла Либанова в комментарии Новости.LIVE.

Элла Либанова отметила, что демографическое старение человечества приводит к пересмотру возрастов.

"Если посмотреть на возрастные градации, предложенные ВОЗ, то мы видим, что до 45 лет — это вообще молодежь... До 60 лет — это средний возраст, до 75 — преклонный, до 90 — старческий, и 90 плюс — это возраст долгожителей", — сказала эксперт.

Изменения в возрастной классификации могут повлиять на социальную политику и пенсионные реформы в разных странах, добавила она.

Либанова также предостерегла, что после окончания войны и открытия границ украинские семьи могут воссоединяться за пределами страны. По его словам, в случае окончания войны и открытия границ значительная часть мужчин уедут из Украины к своим женщинам за границу.