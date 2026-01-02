Молодой человек шокировал императора Японии: что он сделал (фото)

Император Японии Нарухито / © Associated Press

В пятницу, 2 января, молодой человек полностью разделся перед императором Японии и его семьей, которые приветствовали публику по случаю Нового года

Об этом сообщает Malay Mail со ссылкой на японские СМИ.

Мужчина, который находился в первом ряду во время новогодней речи императора Нарухито с балкона Императорского дворца в Токио, внезапно снял с себя одежду и голым перепрыгнул через барьер перед собой.

Его немедленно задержали служащие Императорской гвардии и полиции Токио, которые завернули его в одеяло.

© из соцсетей

Инцидент произошел сразу после того, как члены императорской семьи, включая императора Нарухито и императрицу Масако, появились на балконе.

В своей новогодней речи император Нарухито выразил пожелание мирного года людям, пострадавшим от стихийных бедствий.

По данным источников частного телеканала TBS, молодой человек объявил в социальных сетях, что появится голым во время императорского новогоднего поздравления. Он также рассказал следователям, что справил нужду в Императорском дворце «ради мира во всем мире, после получения божественного откровения».

Императорская семья, корни которой, по легенде, уходят 2600 лет в прошлое, официально отказалась от своего божественного права на правление после капитуляции Японии в конце Второй мировой войны. В результате она не имеет никакой политической власти.

Однако этот императорский дом остается мощным символом в Японии, и члены императорской семьи в целом пользуются уважением общества.

Напомним, в прошлом году в Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина - Санаэ Такаити.