Молодоженам подарили на свадьбу домашний кинотеатр со взрывчаткой: стало известно, кто убил жениха

В Индии погиб жених и его брат.

Трагедия произошла в результате мощного взрыва акустической системы, подаренной на свадьбу Хэмендри Мерави. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Как оказалось, такой презент принес на праздник бывшей невесты. Музыкальная система взорвалась вскоре после того, как ее подключили к сети в доме пары в районе Кабердхэма. В результате, в доме сорвало крышу и стены.

Ранения также получили четверо других членов семьи, в том числе 18-месячный ребенок.

Стало известно, что технику начинил взрывчаткой бывший любовник невесты. По данным местной полиции, Сарью Маркам разозлился из-за свадьбы. Человек, который был женат и воспитывал двух сыновей, хотел, чтобы она стала его второй женой.

Также читайте В Польше мужчина вышел из больницы и скончался: симптомы загадочной болезни

"Маркам сначала соврал жене Мерави, что он холост. После того, как она узнала правду, она отказалась выйти за него замуж. Но он угрожал ей. Маркам установил бомбу в домашний кинотеатр и подарил его молодоженам, чтобы убить их. Он использовал аммиачную селитру, бензин и порох, извлеченные из петарды. Он упаковал их в подарочную упаковку во избежание каких-либо подозрений. Взрыв произошел, когда система была включена", — сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, Маркам ранее работал на заводе по производству каменных дробилок, где научился производить взрывчатку из аммиачной селитры.

33-летний мужчина был арестован в соседнем штате Мадхья-Прадеш 4 апреля.

Напомним, женщина рассказала, почему ее дочь рискует умереть каждый раз, когда ложится спать или смотрит мультик "Свинка Пеппа". Из-за редкого заболевания девочку нельзя оставлять без присмотра.

Читайте также: