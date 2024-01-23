Молодожены и 30 гостей прыгали на свадьбе и провалились сквозь пол – момент попал на видео

Супруги из Пистои, Италия, провели первую брачную ночь в больнице после того, как вместе с гостями свадьбы провалилась сквозь землю.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Церемония 26-летних Паоло Мугнаини и Валерии Ибарры прошла в бывшем монастыре Джаккерино. В разгар вечеринки жених и невеста вместе с гостями танцевали и вдруг "оказались в пропасти". Они упали на глубину более пяти метров.

Паоло рассказал врачам, что это был ад: "Я танцевал перед женой и с нашими друзьями. Мы смеялись, шутили, все были счастливы. Неожиданно я оказался в другом измерении. В темноте, в пустоте. Миг, и я услышал, как на меня падают тела, а также всяческие обломки и пыль".

Паоло Мугнаини и Валерия Ибарра / Фото: Corriere della Sera

В первые минуты жених не понял, что происходит.

"Я попал в страшный водоворот и не мог сориентироваться. Потом я оказался перед своим лучшим другом. Я позвал его, но он не ответил, у него был большой порез на голове, было много крови. Только тогда я начал понимать. Я начал кричать, звать Валерию, свою жену. Она не реагировала и, казалось, исчезла. Я боялся, что ее похоронили под обломками".

Ужасный момент попал на видео.

Шесть гостей праздника очень серьезно травмировались, двое из них получили неблагоприятный прогноз. Около тридцати человек с переломами и различными травмами. Среди потерпевших была беременная женщина. К счастью, будущей маме и малышу ничего не угрожает.

Новоиспеченные супруги выписали из больницы на следующий день.

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Прокуратура Пистои начала расследование, предполагая преступления, связанные с обвалом, травмой по неосторожности и бездействием, необходимым для устранения опасности. Похоже, в этой комнате на первом этаже впервые танцевали.

Был более просторный и безопасный зал, но он не использовался. Президент региона Эухенио Джани объявил, что он встретится с мэрами Тосканы, чтобы начать мониторинг исторических мест, которые используются для проведения мероприятий.

Напомним, студент в течение 4 дней не знал о пуле в мозгу. Он думал, что в голову попал камень.

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