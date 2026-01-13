Молодожены погибли в первую брачную ночь: что произошло

Молодожены / © pexels.com

Реклама

В столице Пакистана Исламабаде свадебное празднование завершилось трагедией: взрыв газового баллона унес жизни по меньшей мере восьми человек, среди которых были жених и невеста.

Об этом сообщили полиция и местные власти, передает Daily Star.

Инцидент произошел ночью, когда молодожены, родственники и гости спали в доме после свадебного пира. В результате мощного взрыва часть здания обрушилась. Еще семь человек получили ранения и были госпитализированы.

Реклама

Отец жениха Ханиф Масих рассказал, что его сын женился только за день до трагедии. В момент взрыва в доме находились члены семьи и гости, оставшиеся ночевать после празднования.

Полиция подтвердила, что взрыв произошел в жилом районе центральной части Исламабада. По словам правительственного администратора Сахибзады Юсафа, сообщение о ЧП произошло рано в воскресенье, а расследование причин взрыва продолжается.

Взрыв также повредил несколько соседних домов. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил службам здравоохранения предоставить пострадавшим всю необходимую помощь. Он также призвал к тщательному расследованию инцидента.

В полиции отмечают, что во многих пакистанских домохозяйствах используют баллоны со сжиженным углеводородным газом (СУГ) из-за нестабильного давления природного газа. Такие баллоны неоднократно становились причиной смертельных инцидентов, связанных с утечками газа.

Реклама

Глава Сената Пакистана Юсуф Раза Гилани назвал событие «трагической катастрофой, которая превратила праздник в траур», и отметил необходимость усиления контроля за соблюдением правил безопасности.

Напомним, более 500 человек погибли во время протестов в Иране.