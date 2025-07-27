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Молодые семьи массово переезжают в один из сел ради детского бонуса — что им предлагают
Платят за детей – так норвежское село борется с демографическим кризисом.
В отдаленном норвежском селе Лебесбю на севере страны проживает лишь около 1300 жителей. В последние годы здесь рождалось в среднем всего по 10 детей каждый год. Чтобы изменить эту тревожную тенденцию, местные власти ввели финансовый стимул: теперь за каждого новорожденного ребенка семья получает 100 тысяч норвежских крон — около 8400 евро.
Об этом пишет BILD.
Эта инициатива уже дает первые результаты: в этом году в селе ожидают 15 младенцев — рекорд за последние годы.
Мэр Лебесбю Бьерн Педерсен в интервью телевидению отметил, что искренне радуется росту числа новорожденных.
«Это дает нам надежду на естественный прирост населения. Для небольшого общества это огромное достижение»», — говорит он.
Одними из первых, кто пользовался возможностью, стали Уле Мартин Ларссен и его супруга. Они вернулись в родной край после некоторого времени жизни вне региона.
«Денежная помощь — это приятный бонус, но важнее то, что здесь развивается инфраструктура: построили новую школу, детский сад, растет бизнес. Это и есть настоящий стимул для молодежи возвращаться», — сказал Ларссен.
Другая пара, недавно поселившаяся в Лебесбю, — Марти Кристине Нюбак Ингилеи и ее муж Андреас — уже стали родителями:
«Мы решили дать этому месту шанс. Андреас доволен работой, а я нашла работу быстро. Пока планов уезжать отсюда нет», — рассказала Марти.
Напомним, в Украине будут предоставлять семьям с детьми «пакет школьника». Речь уже шла о том, как родителям получить 5000 грн на первоклассника.
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