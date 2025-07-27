Молодые семьи массово переезжают в один из сел ради детского бонуса — что им предлагают

В Норвегии платят 8400 евро за рождение ребенка / © Freepik

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В отдаленном норвежском селе Лебесбю на севере страны проживает лишь около 1300 жителей. В последние годы здесь рождалось в среднем всего по 10 детей каждый год. Чтобы изменить эту тревожную тенденцию, местные власти ввели финансовый стимул: теперь за каждого новорожденного ребенка семья получает 100 тысяч норвежских крон — около 8400 евро.

Об этом пишет BILD.

Эта инициатива уже дает первые результаты: в этом году в селе ожидают 15 младенцев — рекорд за последние годы.

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Мэр Лебесбю Бьерн Педерсен в интервью телевидению отметил, что искренне радуется росту числа новорожденных.

«Это дает нам надежду на естественный прирост населения. Для небольшого общества это огромное достижение»», — говорит он.

Одними из первых, кто пользовался возможностью, стали Уле Мартин Ларссен и его супруга. Они вернулись в родной край после некоторого времени жизни вне региона.

Одним из первых воспользовался возможностью Уле Мартин Ларссен и его жена Фото: BILD

«Денежная помощь — это приятный бонус, но важнее то, что здесь развивается инфраструктура: построили новую школу, детский сад, растет бизнес. Это и есть настоящий стимул для молодежи возвращаться», — сказал Ларссен.

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Другая пара, недавно поселившаяся в Лебесбю, — Марти Кристине Нюбак Ингилеи и ее муж Андреас — уже стали родителями:

«Мы решили дать этому месту шанс. Андреас доволен работой, а я нашла работу быстро. Пока планов уезжать отсюда нет», — рассказала Марти.

Напомним, в Украине будут предоставлять семьям с детьми «пакет школьника». Речь уже шла о том, как родителям получить 5000 грн на первоклассника.

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