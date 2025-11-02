Молодые украинцы массово едут в Германию: как они это объясняют

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

В украинском консультационном центре в Берлине фиксируют резкое увеличение количества обращений от молодых мужчин в возрасте 18-22 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам координатора центра Элины Венер, ранее процент обращений от этой возрастной категории украинцев был на порядок меньше.

В консультационном центре отметили, что эти молодые мужчины с «относительно высоким уровнем образования» преимущественно хотят получить временную защиту, чтобы обеспечить свое право на пребывание в Германии. После этого они могут подать заявление на обучение или искать работу.

Бывший житель Киева 20-летний Максим признался, что он «невероятно счастлив» и считает, что получил «билет в будущее».

Он рассказал, что в Украине последние два года работал курьером. Его отец умер семь лет назад, а мать работает уборщицей.

«Я также приехал в Германию, чтобы помочь маме», — пояснил Максим.

22-летний Сергей, который родился на Донбассе, а с 2014 года жил в городе Шахтерске Днепропетровской области, считает, что получил «последний шанс» покинуть Украину.

«В 23 или 24 года ты находишься в своеобразной буферной зоне. Ты не можешь просто поехать за границу, но и не прячешься; тем временем призыв в армию становится все ближе», — говорит он.

Сергей не хочет возвращаться в Украину как минимум еще десять лет.

18-летний Виктор из села Григорьевка, что возле Киева, приехал вместе со своей девушкой. Оба подали заявку на временную защиту.

Виктор признался, что к выезду его побудили «страх войны» и «страх быть призванным». Хотя мужчины в возрасте до 25 лет пока не проходят военную службу, он считает, что это может измениться в любой момент.

Говорит, что хотел бы выучить немецкий язык, учиться в университете или найти работу.

Напомним, ранее пресс-секретарь МВД Германии сообщила, что в этой стране в десять раз возросло количество украинцев, которые ищут защиты, после отмены запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 года.

Немецкий политик, председатель консервативной партии ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейский Союз принять меры для ограничения въезда для молодых мужчин из Украины.

«Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать собственную родину», — считает он.