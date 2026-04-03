Молодым мужчинам в Германии запретили выезд за границу без разрешения

Все мужчины в Германии в возрасте от 17 до 45 лет должны получить специальное разрешение от Бундесвера, если они намерены покинуть страну более чем на 3 месяца, независимо от причины поездки.

О новых правилах, предусмотренных поправкой к закону о модернизации военной службы, сообщает издание Berliner Zeitung.

Ранее такие ограничения применялись исключительно в двух экстремальных ситуациях: в случае состояния напряженности, то есть повышенной внешней угрозы, определенной Бундестагом или НАТО, и состояния обороны, когда федеральная территория фактически подвергается вооруженному нападению.

Пресс-секретарь Федерального министерства обороны объяснила это требование созданием надежного и информативного военного реестра, чтобы в случае чрезвычайной ситуации знать, кто может находиться за границей в течение длительного периода.

В Германии закон о военной службе предусматривает, что разрешения в целом должны предоставляться — отказ не предусмотрен. Однако подача заявления остается обязательным. Министерство оставило без ответа вопрос, какие последствия ждут мужчину, если он не получит разрешение для выезда из страны.

Нововведение является частью более крупного пакета реформ. Правительство ФРГ намерено увеличить численность Бундесвера (Вооруженных сил Германии) с нынешнего уровня примерно 184 000 до 255 000-270 000 солдат к 2035 году.

С этой целью все молодые люди, рожденные в 2008 году или позже, получат анкету, в которой, среди прочего, будут спрашивать об их готовности проходить военную службу. Заполнение является обязательным для мужчин и добровольным для женщин.

Процесс призыва будет введен постепенно. В 2026 году те, кто указал на свою готовность служить в анкете, первыми пройдут медицинские осмотры. Позже будет введен комплексный процесс призыва для всех юношей. Принцип добровольности службы остается неизменным: никого не будут принуждать служить в вооруженных силах.

Напомним, ранее председатель Бундестага Юлия Клекнер заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств Европы.