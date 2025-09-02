"Молюсь за вас": пастор Трампа спровоцировал новую волну слухов о его состоянии здоровья

Таинственный пост: духовник Трампа написал «Молюсь за вас» и вызвал волну слухов в соцсетях. / © Associated Press

Приближенный к Дональду Трампу пастор Марк Бернс, которого называют духовником американского президента, озадачил своим постом в соцсети на фоне слухов о резком ухудшении здоровья Трампа.

«Молюсь за вас, президент Дональд Трамп», — написал Бернс в соцсети Х.

Слухи о смерти Трампа

Такое заявление показалось пользователям соцсетей странным, особенно после того, как в Сети разгоняли слухи о смерти президента США.

На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что президент США якобы находится при смерти или уже скончался. Основанием для этого стало то, что Дональд Трамп долго не появлялся на публике — последний раз его видели 27 августа. Кроме того, в его графике также не было никаких мероприятий.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на синяк на руке главы Белого дома. Сначала он был скрыт слоем тонального средства, однако Трамп появился уже с пятном на руке.

© Getty Images

В ответ на это Белый дом распространил отчет личного врача Трампа, где говорилось, что у президента США диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая является доброкачественным и распространенным заболеванием, особенно у людей старше 70 лет.

© Getty Images

Это не успокоило американцев. В Сети начали распространяться конспирологические теории о смерти Дональда Трампа из-за «синяка» на руке. Подобный «знак смерти», как отмечается, заметили у королевы Елизаветы, которая через два дня после «фото с синяком» скончалась.

Масла в огонь подлило и заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса. 28 августа он заявил, что готов возглавить США, если Трамп не сможет завершить свой президентский срок.

«Я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме отработает свой срок до конца и сделает большие дела для американского народа. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — заявил вице-президент.

После этого хештег «Трамп умер» попал в тренды X.

Сам Трамп отреагировал на слухи о якобы своей смерти. В своей соцсети Truth Social он заверил, что чувствует себя хорошо.

«В жизни не чувствовал себя лучше», — написал Трамп.

Ранее преподаватель университета Temple (США) Елена Мищук рассказала, что в США все обсуждают состояние здоровья Трампа.