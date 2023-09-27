Момент авиакатастрофы Ил-76 в Мали, на борту которого могли быть "вагнеровцы" – видео

На борту Ил-76 могли быть наемники ЧВК "Вагнер".
В аэропорту Цао Мали утром 24 сентября во время приземления потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с российской террористической группировкой "Вагнер".
В Сети появилось видео момента крушения Ил-76 в Мали.
Как видно на кадрах, самолет разбился в момент приземления. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетной полосы, перевернулось и загорелось.
Авиакатастрофа Ил-76 в Мали
24 сентября стало известно, что в Африке разбился транспортный самолет Ил-76. Журналисты указывают, что причиной подачи самолета могла быть неисправность бака. Самолет перевозил людей и оборудование.
По словам военного эксперта Александра Коваленко, в результате авиатрощи погибли 140 человек, среди которых были не только малийские "военные", но и наемники ЧВК "Вагнер".
Напомним, в Башкирии вспыхнул мощный пожар на химзаводе: в небо валит дым (фото, видео).
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