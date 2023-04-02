Момент взрыва в кафе в Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Татарский (видео)

Татарский призвал РФ убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.

Так называемый "военкор" Владлен Татарский — коллаборант и пропагандист — погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ и экспертные службы РФ. Также телеграм-каналы "Фонтанка", "112", "BAZA" опубликовали видео момента взрыва в кафе.

Известно об одном погибшем человеке — Татарском, а также 16 пострадавших.

Известно, что взрыв прогремел в заведении, которое ранее принадлежало владельцу ППК "Вагнер" Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб Кибер Z фронт.

Напомним, Владлен Татарский, а на самом деле Максим Фомин родом из Макеевки на Донетчине. Коллаборант стал так называемым "военкором" в 2022 году и призвал РФ убивать как можно больше украинцев, совершать геноцид и насилие.

Наемники из ППК "Вагнер" больше не способны самостоятельно обеспечивать наступательные действия в районе Бахмута, поэтому вынуждены просить помощи у регулярных войск.

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