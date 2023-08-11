Момент взрыва в Москве попал на трансляцию чемпионата по гребле: видео

Взрыв в российской столице раздался прямо во время соревнований. На видео с места происшествия виден густой дым.

Момент взрыва беспилотника в Москве 11 августа попал на трансляцию чемпионата России по гребле.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, в том числе Meduza.

Отмечается, что неизвестный БПЛА взорвался в районе Карамишевской набережной, его обломки упали недалеко от московской больницы №67. Минобороны РФ заявило, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В ходе падения обломков пострадавших и значительных повреждений не было, сообщил мэр Москвы.

По информации телеграмм-канала Shot, предварительно, беспилотник был нацелен на Карамишевский гидроузел. После инцидента движение по Карамишевской набережной частично перекрыто, больница № 67 работает в штатном режиме.

Напомним, в Москве сегодня, 11 августа, произошел взрыв. Там якобы упал беспилотник. Его обломки обнаружили за спортивной площадкой на дереве.

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