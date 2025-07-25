"Мона Лизу XIX века" обнаружили в подсобке ресторана морепродуктов

Обнаруженное полотно передали в медколледж

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В США уникальный портрет известного врача XIX века был обнаружен в подсобке закрытого ресторана морепродуктов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Портрет хирурга Джона Билла Дэвиджа, написанный в 1844 году, обнаружили в распоряжении во время оценки имущества в ресторане Bertha’s Mussels.

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Выяснилось, что портрет Дэвиджа, который был одним из самых известных медиков города, много лет украшал интерьер заведения, а затем его положили в подсобку и забыли о нем.

Ларри Питроф, исполнительный руководитель Ассоциации выпускников-медиков Мэрилендского университета, назвал картину «Мона Лизой XIX века», так как это единственное известное изображение Дэвиджа.

Известно, что врач работал в Балтиморе в начале XIX века. Он, в частности, учил студентов анатомии и совершал открытие, что вызвало общественные протесты в те годы.

Полотно с изображением медика. Фото: University of Maryland School of Medicine

В 1797 году Дэвидж стал одним из немногих врачей, оставшихся в городе во время эпидемии желтой лихорадки, и первым предположил, что она передается через укусы комаров.

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Автор портрета установить пока не удалось. Картина была передана в медицинский колледж Мэрилендского университета. Несмотря на возраст и условия хранения, портрет Дэвиджа находится в хорошем состоянии и нуждается только в небольшой реставрации.

Ранее сообщалось, что дважды похищенная картина итальянского мастера эпохи Возрождения Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» была продана на аукционе за $22,3 млн.