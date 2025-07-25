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"Мона Лизу XIX века" обнаружили в подсобке ресторана морепродуктов
Портрет самого известного медика в Балтиморе много лет украшал интерьер заведения, но об этом никто не догадывался.
В США уникальный портрет известного врача XIX века был обнаружен в подсобке закрытого ресторана морепродуктов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Портрет хирурга Джона Билла Дэвиджа, написанный в 1844 году, обнаружили в распоряжении во время оценки имущества в ресторане Bertha’s Mussels.
Выяснилось, что портрет Дэвиджа, который был одним из самых известных медиков города, много лет украшал интерьер заведения, а затем его положили в подсобку и забыли о нем.
Ларри Питроф, исполнительный руководитель Ассоциации выпускников-медиков Мэрилендского университета, назвал картину «Мона Лизой XIX века», так как это единственное известное изображение Дэвиджа.
Известно, что врач работал в Балтиморе в начале XIX века. Он, в частности, учил студентов анатомии и совершал открытие, что вызвало общественные протесты в те годы.
В 1797 году Дэвидж стал одним из немногих врачей, оставшихся в городе во время эпидемии желтой лихорадки, и первым предположил, что она передается через укусы комаров.
Автор портрета установить пока не удалось. Картина была передана в медицинский колледж Мэрилендского университета. Несмотря на возраст и условия хранения, портрет Дэвиджа находится в хорошем состоянии и нуждается только в небольшой реставрации.
Ранее сообщалось, что дважды похищенная картина итальянского мастера эпохи Возрождения Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» была продана на аукционе за $22,3 млн.