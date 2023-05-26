Монахини через 4 года раскопали останки сестры и были шокированы ее невредимым телом - фото

В маленьком городке Гауер, штат Миссури, США, эксгумировали тело сестры Вильгельмины Ланкастер, умершей в возрасте 95 лет в мае в 2019 году.

Об этом пишет newsweek.com.

Сестры выкопали гроб, чтобы перенести его под алтарь. Они были удивлены, увидев, что на теле почти не было признаков разложения.

Вильгельмина Ланкастер / Фото: Фото из открытых источников

"Мы пошли к ее могиле, чтобы прочесть четки после того, как сестры прекратили копать. Мать игуменья Сесилия заглянула в трещину, сделанную в гробу, которая образовалась вскоре после ее захоронения. Она увидела совершенно невредимую ногу, которая выглядела так же, как когда мы ее похоронили, она не могла не закричать от радости, мы по очереди ощупывали ступни в носках, очень влажные, но все на месте. Попавшая внутрь грязь отразилась на ее чертах лица, особенно на правом глазу, поэтому мы наложили на него восковую маску. Но ее ресницы, волосы, брови, нос и губы были на месте, ее рот вот-вот улыбнется. После того, как мы очистили плесень через влажные условия в гробу, казалось, что мы только что одели ее в тот день", — рассказала одна из сестер.

Слухи о "Чуде в Миссури" распространились, и тысячи людей стекались к месту, где была монахиня, поскольку теперь ее тело выставлено на всеобщее обозрение.

Монахини раскопали останки сестры и были шокированы ее невредимым телом / Фото: Фото из открытых источников

Теперь рядом с телом выставлена табличка с надписью: "Пожалуйста, будьте осторожны, прикасаясь к телу сестры, особенно к ее ногам!".

В городок приезжают тысячи людей / Фото: Фото из открытых источников

Доцент и директор судебной антропологии в Университете Западной Каролины Николас Пассалаква сообщил агентству новостей, что тело сестры, возможно, хорошо сохранилось в зависимости от температуры, окружающей среды, в которой находилось тело, и подверглось ли оно химической обработке.

"Чем теплее, тем активнее будут бактерии и ферменты, а также активнее будут насекомые-падальщики, потому что их метаболизм коррелирует с температурой окружающей среды. Если останки были обработаны химикатами, это резко замедлит процесс разложения", — сказал профессор.

Тело выставлено до 29 мая, после чего оно будет перенесено к алтарю.

Напомним, пара отменила свадьбу и стала священником и монахиней. Стало известно, почему они так решили.

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