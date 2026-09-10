Монблан начал «рассыпаться»: на самой высокой горе Западной Европы происходят опасные изменения

Монблан / © Associated Press

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Монблан всё заметнее меняется из-за потепления климата. Рекордная жара этого лета ускорила таяние ледников и вечной мерзлоты, а в горном массиве резко участились камнепады. Некоторые районы стали труднодоступными, а один из известных маршрутов — временно непроходимым.

Об изменениях, происходящих на самой высокой вершине Западной Европы, сообщило издание Associated Press.

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С середины июля в районе Монблана участились обвалы скал. Заместитель мэра французского Шамони-Монблана Стефан Бозон рассказал, что из-за отступления ледников и таяния снега появляются трещины, а камнепады затрудняют доступ к отдельным районам.

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О масштабах потепления свидетельствуют и температурные показатели. На вершине Эгюий-дю-Миди высотой 3842 метра средняя температура в июле этого года достигла рекордных 3,3 °C. Для сравнения: в 1994 году она составляла 1,6 °C.

Оползней стало в разы больше

Одной из проблем является таяние вечной мерзлоты, которая на протяжении тысячелетий служила в Альпах своеобразным цементом и помогала удерживать крутые скалы вместе. Из-за волн жары она всё больше разрушается.

Исследователь Университета Савойя-Монблан Людовик Раванель прогнозирует, что в течение 2026 года в массиве Монблан количество крупных обвалов горной породы может достигнуть около 400. По его словам, это примерно в десять раз больше, чем два десятилетия назад. Для сравнения: в 2022 году произошло почти 300 таких обвалов.

Эти изменения уже сказываются и на работе альпинистских гидов. Стюарт Макдональд из Шамони рассказал, что таяние льда и риск камнепадов усложнили его работу этим летом. На прошлой неделе он отменил запланированное восхождение группы на вершину Монблана.

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Что происходит с ледниками

Последствия жары фиксируются и на итальянской стороне Альп. В Ломбардии альпийские ледники с 1991 года потеряли более 40% своей площади, свидетельствуют данные региональной службы по ледникам.

Председатель итальянского отделения Международной комиссии по защите Альп Ванда Бонардо отметила, что на больших высотах вместо снега теперь идет дождь. По её словам, это также влияет на стабильность местности.

В Шамони тем временем говорят о необходимости готовиться к серьезным сценариям. Бозон, отвечающий за безопасность в городе, заявил, что необходимо учитывать риск возможного обрушения частей ледника или горы на населенные пункты.

Катастрофическое наводнение в Непале в 2026 году

Опасность таяния льда этим летом особенно остро проявилась и в Гималаях. 26 августа вблизи границы Непала и Китая обрушился ледник. Огромные массы льда и камней вместе с грязью и обломками попали в гималайские реки, вызвав стремительное повышение уровня воды. Наводнение захлестнуло населённые пункты региона, где в тот момент находились тысячи туристов и паломников.

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Как сообщило издание Ratopati, по последним данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, число погибших в результате катастрофы достигло 1369 человек. Еще 5132 человека числятся пропавшими без вести, среди них — 587 иностранцев. Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего из пострадавших районов спасли 13 646 человек.

По состоянию на 2 сентября, по данным Министерства иностранных дел Украины, в Непале без вести пропали 56 человек.

Ранее также сообщалось о группе Ирины Блонской, которая отправилась в Непал и Тибет на ретрит и после наводнения не выходила на связь.

В то же время спасателям удается находить людей живыми даже спустя много дней после стихийного бедствия. Двух работников гидроэлектростанции обнаружили через девять дней взатопленном туннеле на глубине 170 метров. Обоих доставили в больницу в Катманду. Ещё через десять дней после наводнения удалось спасти пожилую женщину, которую родственники уже считали погибшей и начали проводить траурные обряды.

Как отмечают в AP, предварительные оценки свидетельствуют о том, что изменение климата сыграло ключевую роль в создании условий для этой катастрофы. С ростом средней глобальной температуры из-за сжигания нефти, газа и угля вероятность подобных катастроф увеличивается.

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