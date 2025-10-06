ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
523
Время на прочтение
1 мин

"Монеты полезли из земли одна за другой": мужчина наткнулся на византийское сокровище

В Израиле кладоискатель обнаружил много золотых монет — все они сохранились в идеальном состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Монеты полезли из земли одна за другой": мужчина наткнулся на византийское сокровище

© Associated Press

В Израиле мужчина случайно обнаружил византийское сокровище у Тивериадского озера.

Об этом сообщает Live Science.

Неожиданное открытие совершил кладоискатель-любитель Эди Липсман. Он исследовал с металлоискателем склон Голанских высот в районе древнего города Гиппос и наткнулся на золотые монеты.

«Прибор сработал, и я не мог поверить своим глазам. Монеты полезли из земли одна за другой», — вспоминал Липсман.

Позже к поискам присоединились археологи. В общей сложности они раскопали 97 византийских монет VI-VII веков нашей эры. На них были отчеканены профили императоров Восточной Римской империи, начиная от Юстиниана Великого и заканчивая Ираклием I. Там были десятки золотых украшений того же исторического периода. Все находки были в отличном состоянии.

Причину, по которой кто-то решил закопать в землю клад, пока установить не удалось. Археологи предположили, что это могло произойти в 614 году, когда в Палестину вторглась армия Сасанидов. Тогда многие состоятельные граждане прятали свои сбережения, чтобы уберечь их от захватчиков.

Сейчас с кладом работают историки. Когда его выставят на всеобщее обозрение, неизвестно.

Напомним, у побережья Флориды археологи обнаружили золотые и серебряные монеты с затонувших 310 лет назад испанских кораблей.

Дата публикации
Количество просмотров
523
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie