"Монголия здесь не случайно выбрана": почему Путин собрался в страну, где его должны арестовать

Несмотря на то, что Монголия ратифицировала Римский устав, глава Кремля Владимир Путин поедет туда по приглашению своего монгольского коллеги Ухнаагийна Хурелсуха, ведь знает, что его не арестуют.

Об этом сказал в эфире "Эспрессо" руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, Путин запланировал визит именно в Монголию не случайно, ведь эта страна зажата фактически между Россией и Китаем. Страна, имеющая огромную территорию и чрезвычайно небольшую численность населения, там около трех миллионов.

"И парадокс этой страны еще в том, что у нее почти нет вооруженных сил. Поэтому визит как раз направлен на то, чтобы продемонстрировать, что страна в силу абсолютно каких-то объективных причин не сможет выполнить предписания Международного уголовного суда. Ну давайте, если мы представим, что они даже попытаются его арестовать, то, разумеется, это закончится чуть ли не войной между Россией и Монголией. ", – отметил он.

Он отметил, что Путин своим визитом в Монголию пытается "убить нескольких зайцев".

"С одной стороны, продемонстрировать, по его мнению и по мнению российских пропагандистов, ничтожность предписаний Международного уголовного суда, создать своеобразный такой прецедент. Во-вторых, это расчет на внутреннюю аудиторию, что "смотрите, у нас такой смелый президент, что он даже ездит в страны, которые теоретически должны его арестовать", — отметил эксперт.

Также он добавил, что Путину необходим визит в Монголию, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Курской области, показать, что он занимается тем, чем должен глава государства заниматься.

"То есть разъезжать по другим странам, вести какие-то переговоры. Но я сразу хочу сказать, что то, что Монголия не может выполнить предписания Международного уголовного суда, на самом деле не даст Путину тех бонусов, на которые он рассчитывает, поскольку все прекрасно понимают ситуацию, в которой находится Монголия, и что она физически просто не может выполнить это предписание. И в любую другую страну, ратифицировавшую Римский устав, Путин не поедет, потому что там будет совсем другая ситуация. все разговоры о возможном визите Путина в Армению сразу были сняты с повестки дня", — считает Рейтерович.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь диктатор должен быть арестован, если посетит одно из 123 государств мира, среди которых есть и Монголия.

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