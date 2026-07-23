"Монстр Эль-Ниньо" приближается: катастрофические последствия ощутит каждый житель Земли

Сильнейший Эль-Ниньо может накрыть Землю уже этой зимой

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По прогнозам ведущих метеорологов, уже к декабрю 2026 температура в центральной и восточной частях тропического Тихого океана может подняться на беспрецедентные девять градусов выше нормы. Этот аномальный нагрев воды спровоцирует масштабные засухи , разрушительные наводнения и резкий рост мировых цен на базовые пищевые продукты.

Об этом пишет LADbible.

Исторические масштабы явления

Климатический феномен официально начавшегося еще в июне Супер-Эль-Ниньо, набирает обороты значительно быстрее, чем ожидали ученые. Бывший метеоролог CBS Джефф Берарделли отмечает, что текущая ситуация напоминает движение в неизведанную территорию, поскольку температурные показатели отражаются на всех возможных рекордах за последние 175 лет наблюдений.

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"Мы уже технически находимся в состоянии Супер-Эль-Ниньо, и этот срез показывает нам, что он перезаряжается и имеет еще много газа в баке", - предупредил специалист.

Эксперт отмечает, что этот монстр достигнет своего пика именно зимой. Это принесет экстремальные условия для жителей южных регионов Соединенных Штатов и изменит погоду по всему миру.

Температурные рекорды будущего

Опасения своего коллеги полностью разделяет ученый-климатолог из Berkeley Earth Зик Гаусфатер, убежденный, что новое явление превзойдет все предыдущие показатели с невероятным отрывом. Согласно его расчетам, эта мощная климатическая аномалия способна оказать существенное влияние на общую картину глобального потепления.

Исследователь подчеркивает, что именно этот природный фактор может привести к тому, что в течение 2027 средняя температура на всей планете вырастет на катастрофические 1,7 градуса.

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Дожди в Европе и дефицит продуктов

Воздействие этого разрушительного феномена ощутят не только в Америке, но и на европейском континенте. Представительница Метеорологического бюро Великобритании Ники Макси отмечает, что последствия для их региона будут косвенными, но они гарантированно принесут нестабильные погодные условия, в частности, чрезвычайно влажную осень и раннюю зиму.

Однако самой большой проблемой для обычных людей может стать резкий удар по глобальным цепям снабжения продовольствием. Основатель British Weather Services Джим Дейл предупреждает о серьезном давлении на рынок базовых товаров, которые каждая семья каждый день видит на своем столе.

"Вы можете ожидать, что на полках с разными продуктами, в том числе фруктами, овощами и другими товарами, либо будут заоблачные цены, либо они вообще будут недоступны в будущем", - пояснил он.

По словам специалистов, наибольшее удорожание и тотальный дефицит угрожают популярным импортным продуктам, таким как бананы, кофе, сахар, чай и какао-бобы , урожаи которых легко погибают из-за внезапных засух или затяжных наводнений.

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Напомним, ученые официально подтвердили начало разрушительного климатического явления Эль-Ниньо и определили 20 наиболее уязвимых мегаполисов мира , которым грозят смертельные погодные катаклизмы.

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