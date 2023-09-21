Моравецкий: Мы защищаем свои интересы, а украинские олигархи не будут руководить рынком Польши

Премьер отметил, что отношения между странами сейчас сложные.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нельзя допустить, чтобы украинские олигархи управляли польским рынком зерна. Варшава готова помогать Киеву с логистикой и экспортом, но не позволит дестабилизировать ситуацию внутри Польши.

Об этом Моравецкий сказал эфире Polsat News.

Политик отметил, что отношения Украины и Польши сейчас "трудные" из-за разногласий по зерновому вопросу.

Моравецкий отметил, что еще несколько месяцев назад он предупреждал Еврокомиссию и Украину, что в случае отказа продлить эмбарго на европейском уровне Польша его введет в одностороннем порядке.

"Мы предостерегаем Киев, чтобы он не играл на нотах, которые сразу подхватывают так называемые российские тролли, подхватывают все провокаторы, которые радуются тому, что зерно раздора было посеяно между нашими странами", — отметил Моравецкий.

Напомним:

19 сентября Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором принимают участие Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве.

Представители МИД Польши заявили, что передали решительный протест польской стороне после слов украинского лидера, что некоторые страны ЕС только изображают поддержку Украины.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча из-за "заявлений представителей украинской власти". Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Павела Яблонского.

Посол Зварыч — в Киеве, где участвует в совещании с коллегами, поэтому вместо него 21 сентября в МИД Польши прибудет его заместитель. Со Зварычем ведомство встретится по его возвращении в Варшаву.

15 сентября Еврокомиссия отменила эмбарго на поставку украинского зерна. Польша заявила, что продолжит его. Впоследствии о таких же шагах заявили Венгрия и Словакия.

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