Море покраснело от крови: на Фарерских островах убили более тысячи дельфинов за один день

Море покраснело от крови: на Фарерских островах убили более тысячи дельфинов за один день

Животных убили ножами.

На Фарерских островах за один день выловили и убили рекордное количество дельфинов - более 1400.

Об этом пишет bbc.com.

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Стаю белобоких дельфинов в воскресенье, 12 сентября, загнали в самый фьорд на североатлантической территории.

Животных лодками загнали на мелководье на пляже Скалаботнур в Ейстурои, где их убили ножами.

На кадрах охоты видно, как дельфины бьются в красных от крови водах, а сотни людей наблюдают за этим с пляжа.

Охота на морских млекопитающих (Grindadrap на фарерском языке) — в первую очередь черных дельфинов — традиция, которая практикуется на протяжении сотен лет на удаленных Фарерских островах.

Правительство Фарерских островов сообщает, что в среднем ежегодно вылавливают около 600 черных дельфинов. Белобоких дельфинов вылавливают в меньшем количестве — 35 в 2020 году и 10 в 2019 году.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq — Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021

Сторонники традиции говорят, что китобойный промысел — это традиционный способ получать пищу от природы и важная часть их культурной идентичности. Правозащитники давно с этим не согласны и считают убой жестоким и ненужным.

Бьярне Миккельсен, морской биолог из Фарерских островов, оценил количество убитых животных в историческом контексте.

По его словам, это самое большое количество дельфинов, когда-то убитых на Фарерских островах, автономной территории Дании, в течение одного дня.

Предыдущий рекорд установили в 1940 году — тогда убили 1200 млекопитающих. В 1879 году выловили и убили 900 дельфинов, в 1873-м — 856, и 854 в 1938 году.

Как сообщалось, на побережье острова в Мозамбике обнаружили, по меньшей мере, 111 тел длинноносых дельфинов, которые по неизвестным причинам выбросились на берег. Никаких видимых травм на телах не было, как и каких-то веществ в их пищеварительной системе. Власти заявили, что в настоящее время ведется расследование для установления причин их гибели.

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