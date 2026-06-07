Море стало красным от крови: снова массово убили сотни китов и дельфинов

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На Фарерских островах произошла очередная волна традиционной охоты на китообразных, из-за которой прибрежные воды окрасились в красный цвет крови.

Об этом пишет LADbible.

Ежегодно эта практика влечет за собой острые споры между местными жителями, которые считают ее частью своего культурного наследия, и защитниками животных, которые называют событие жестокой резней.

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Традиция, известная как «гриндадрап» или просто «гринда», существует еще с IX века. Уже более 80 лет ее проведение регулируется властями Фарерских островов – автономной территории в составе Дании.

Во время такой охоты специально обученные лодочники обнаруживают стада китов-гринд и дельфинов в открытом море и загоняют их в мелководье у берега. Там животные оказываются в ловушке, после чего их забивают местные жители.

По имеющимся данным, ежегодно во время «гриндадрапа» в среднем гибнет около 700 китообразных.

На фотографиях и видео, распространяемых в социальных сетях, можно увидеть десятки и сотни погибших животных, выложенных вдоль береговой линии. Из-за большого количества крови вода у побережья приобретает насыщенный красный оттенок.

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Несмотря на международную критику, жители островов продолжают отстаивать традицию. Они отмечают, что охота является важной частью местной культуры и обеспечивает общины мясом и продуктами питания.

В то же время природоохранники обращают внимание на особенности самих животных. Киты-гринды принадлежат к высокоорганизованным социальным млекопитающим. Самки могут жить до 60 лет, в то время как продолжительность жизни самцов обычно меньше примерно на 15 лет.

Как и дельфины, они формируют тесные социальные связи внутри групп и способны испытывать сильный стресс во время опасности или утраты членов своей стаи.

После публикации видео охоты активистом Палли Асбьорнссон Юстесен в соцсетях пользователи оставили тысячи возмущенных комментариев.

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Море на Фарерских островах / © Facebook

Многих шокировало не только убийство животных, но и то, что за процессом часто наблюдают целые семьи вместе с детьми.

«Какое это ужасное зрелище, это, пожалуй, самое худшее место на этой планете, полное злых и отсталых людей, получающих удовольствие от убийства кротких невинных существ», — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил: «Какой злой мир создало человечество для животных».

Еще один пользователь добавил: «Нереально!!!! Это шокирующая трагедия!!!!!!!!!! В этом уничтожении жизни нет ничего хорошего!!!!! Позор всем этим людям!!!!!».

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Среди комментариев также звучали призывы запретить подобные практики на законодательном уровне.

Несмотря на многолетние кампании международных природоохранных организаций и многочисленные акции протеста, гриндадрап остается законной практикой на Фарерских островах.

Власти регулируют охоту через систему правил и ограничений. В частности, запрещено использование гарпунов и копий, а также установлены квоты на вылов отдельных видов дельфинов.

Однако защитники животных убеждены, что такие меры не решают главную проблему.

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Представители организаций по защите природы отмечают, что независимо от способа проведения охоты животные испытывают сильный страх, стресс и страдания перед гибелью.

Именно поэтому ежегодно с началом сезона «гриндадрапа» дискуссии вокруг этой традиции снова набирают обороты, разделяя общественное мнение между сторонниками сохранения культурного наследия и требующими полного запрета такой охоты.

Напомним, на дне моря обнаружили корабль XVIII века , набитый артефактами.

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