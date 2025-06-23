Море выбросило тела со связанными руками и ногами на популярном курорте

Флаг Испании. / © Getty Images

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Испанская полиция расследует тревожные находки на Балеарских островах — в море вблизи курортов Ибица и Форментера за последний месяц было обнаружено по меньшей мере пять тел, некоторые из которых имели следы связывания. Это может свидетельствовать о насильственной смерти.

Об этом говорит Daily Mail.

Одно из тел, одетое в спасательный жилет, нашли 18 мая в море недалеко от Форментеры. Его увидели из частного бельгийского катера, после чего на место прибыла патрульная лодка испанской Гражданской гвардии. У погибшего были связаны руки и ноги.

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Подобные инциденты повторялись в течение следующих недель — все тела изымались из вод Балеарского моря, и каждый случай сопровождался уголовным расследованием. Судебно-медицинские эксперты принимают образцы ДНК или отпечатки пальцев, если это возможно.

Предварительная версия следствия — погибшие были мигрантами, пытавшимися добраться до Испании из Алжира. Вероятно, на борту лодок между пассажирами или контрабандистами возник конфликт, после чего некоторых жертв заковали в кандалы и выбросили за борт.

В регионе наблюдается рост количества попыток пересечения моря. Только с 20 по 22 июня было спасено более 340 человек, пытавшихся добраться до Балеарских островов на лодках. Всего с начала года прибыло около 2700 мигрантов.

Эти трагические инциденты шокируют среди туристов. На пляжах Ибицы, Майорки и Форментеры регулярно находят тела в разном состоянии – от частично разложенных до скелетированных. В некоторых случаях выявляют только части тел. Поэтому местные СМИ уже назвали курортные пляжи "кладбищами Средиземноморья".

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Полиция продолжает расследование, однако признает сложность дела — большинство пассажиров нелегальных лодок боятся свидетельствовать или просто пропадают без вести. Власти держат морское наблюдение активным, готовясь к новым прибытиям в сезон благоприятной погоды.