Российские военные / © Associated Press

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По информации The Washington Post, Россия может напасть на Молдову в 2028 году и атаковать дронами нефтяное предприятие Румынии. Однако из-за географии российской армии выйти из моря в Молдову невозможно.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан 24 канала.

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Наземная или морская операция: существует ли угроза для Молдовы и Румынии

Сил беспилотных систем Украины против российского флота существенно ограничили возможности России действовать на море. Военный эксперт Роман Свитан заявил, что российские корабли фактически упустили возможность свободно передвигаться не только по Черному, но и по Азовскому морю.

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По его словам, ситуацию в Черном море контролируют Военно-морские силы Украины. При этом у Украины нет значительной корабельной группировки, однако использует средства поражения, которые не позволяют российским силам безопасно действовать в акватории.

Рассвет также считает маловероятным возможный выход российских войск на Молдову морским путем через Черное море. По его словам, такой сценарий усложняет и присутствие сил НАТО в Румынии, где в последние годы развернули военную, авиационную и морскую инфраструктуру.

Какая угроза сохраняется для Молдовы и Румынии

В то же время эксперт подчеркнул, что воздушная угроза для Молдовы и Румынии со стороны России остается реальной. Речь идет о российских беспилотниках, крылатых и баллистических ракетах, которые могут достигать территории Молдовы.

«Наземная, морская (компонента — ред.) точно невозможна. А воздушная — это реально», — заявил Свитан.

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Он также предположил, что при применении авиации Украина может уничтожить остатки Черноморского флота России еще в районе Новороссийска, не дав российским кораблям выйти в море.

В то же время эксперт предупредил, что Россия способна совершать воздушные атаки на соседние страны и уже прибегала к подобным провокациям. По его мнению, Молдова и Румыния должны учитывать эту угрозу и быть готовыми к ней.

Угроза нападения РФ на Молдову и другие страны — последние новости

Напомним, в ISW считают, что Кремль запускает свои дроны по Молдове и другим странам Европы, чтобы продемонстрировать Западу, что война Путина может нанести вред другим граничащим с Украиной государствам.

По данным The Wall Street Journal, разведка США предупреждает о тревожных планах РФ. По их информации, в ближайшие годы Москва может проверить реакцию Альянса и совершить небольшое нападение на страну-члена НАТО.

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