Морги переполнены: в Иране убито по меньшей мере 12 000 протестующих

В Иране погибли по меньшей мере 12 тысяч человек / © скриншот с видео

Информация, которая просачивается из Ирана после частичного восстановления телефонной связи, свидетельствует о беспрецедентном уровне насилия власти против собственного народа.

Об этом говорится в материале CBS News .

Ужасные цифры

Один из источников внутри Ирана сообщил журналистам, что, по оценкам активистов и медиков, число погибших составляет по меньшей мере 12 000, а возможно, и 20 000 человек.

Эта цифра значительно превышает предварительные оценки. Даже британская разведка предполагала около 2000 жертв, хотя глава МИД Британии Иветт Купер признала: реальные цифры могут быть значительно выше.

Силовики запугивают врачей в частных клиниках Тегерана, требуя выдавать имена раненых протестующих.

В Иране погибли тысячи протестующих / © скриншот с видео

Видео из морга

CBS News верифицировала видеозапись, на которой видны тела по меньшей мере 366 (а вероятно, более 400) погибших в морге пригорода Тегерана.

«Видео, похоже, показывает персонал, документирующий ужасные ранения на телах, и толпы людей, которые, кажется, пытаются узнать погибших. Видимые травмы значительны и включают огнестрельные ранения, ранения дробью и другие тяжелые повреждения», — описывает кадры издания.

Местные источники публикуют страшные кадры жертв режима аятолла / © скриншот с видео

Активист, обнародовавший видео , утверждает, что его источник проехал почти 1000 км, чтобы загрузить этот файл в условиях блокировки интернета.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на события эмоциональным постом в соцсетях.

«Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ — ЗАХВАТЫВАЙТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! Сохраняйте имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену… ПОМОЩЬ УЖЕ В ДОРОГЕ», — написал он.

Трамп также заявил, что отменил все встречи с иранскими должностными лицами, пока не прекратится «бессмысленное убийство».

По данным источников в Пентагоне, Белый дом рассматривает широкий спектр инструментов влияния – от военных до секретных операций.

Красные линии пересечены

Махмуд Амири-Могаддам из организации Iran Human Rights заявил, что режим пересек все красные линии.

«Это гораздо хуже, чем мы могли себе представить… Власти отключили интернет, фактически поместив народ в одиночную камеру, чтобы пытать и убивать», — сказал правозащитник.

Он добавил, что иранцы готовы поддержать любого, кто сможет свергнуть нынешний режим: «Абсолютное большинство – более 80% – не хочет этой власти».

Напомним, нынешние протесты в Иране стали самыми большими за почти 50 лет. Американские СМИ сообщают, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану из-за насильственного подавления протестов против власти аятолла.