Морги переполнены: в Иране убито по меньшей мере 12 000 протестующих
Мир начинает узнавать правду о том, что происходило в Иране за последние пять дней полной информационной блокады. Число жертв протестов может достигать от 12 000 до 20 000 человек.
Информация, которая просачивается из Ирана после частичного восстановления телефонной связи, свидетельствует о беспрецедентном уровне насилия власти против собственного народа.
Об этом говорится в материале CBS News .
Ужасные цифры
Один из источников внутри Ирана сообщил журналистам, что, по оценкам активистов и медиков, число погибших составляет по меньшей мере 12 000, а возможно, и 20 000 человек.
Эта цифра значительно превышает предварительные оценки. Даже британская разведка предполагала около 2000 жертв, хотя глава МИД Британии Иветт Купер признала: реальные цифры могут быть значительно выше.
Силовики запугивают врачей в частных клиниках Тегерана, требуя выдавать имена раненых протестующих.
Видео из морга
CBS News верифицировала видеозапись, на которой видны тела по меньшей мере 366 (а вероятно, более 400) погибших в морге пригорода Тегерана.
«Видео, похоже, показывает персонал, документирующий ужасные ранения на телах, и толпы людей, которые, кажется, пытаются узнать погибших. Видимые травмы значительны и включают огнестрельные ранения, ранения дробью и другие тяжелые повреждения», — описывает кадры издания.
Активист, обнародовавший видео , утверждает, что его источник проехал почти 1000 км, чтобы загрузить этот файл в условиях блокировки интернета.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп отреагировал на события эмоциональным постом в соцсетях.
«Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ — ЗАХВАТЫВАЙТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! Сохраняйте имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену… ПОМОЩЬ УЖЕ В ДОРОГЕ», — написал он.
Трамп также заявил, что отменил все встречи с иранскими должностными лицами, пока не прекратится «бессмысленное убийство».
По данным источников в Пентагоне, Белый дом рассматривает широкий спектр инструментов влияния – от военных до секретных операций.
Красные линии пересечены
Махмуд Амири-Могаддам из организации Iran Human Rights заявил, что режим пересек все красные линии.
«Это гораздо хуже, чем мы могли себе представить… Власти отключили интернет, фактически поместив народ в одиночную камеру, чтобы пытать и убивать», — сказал правозащитник.
Он добавил, что иранцы готовы поддержать любого, кто сможет свергнуть нынешний режим: «Абсолютное большинство – более 80% – не хочет этой власти».
Напомним, нынешние протесты в Иране стали самыми большими за почти 50 лет. Американские СМИ сообщают, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану из-за насильственного подавления протестов против власти аятолла.