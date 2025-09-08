"Морские архитекторы" оказались под угрозой из-за изменения климата

Океан / © pixabay.com

Под толщей воды в Средиземном море роятся крошечные морские архитекторы, также известные как моховики. В новом исследовании учёные выяснили, что эти организмы демонстрируют тревожные признаки стресса, поскольку изменение климата приводит к потеплению и закислению океана.

В последние десятилетия ученые то и дело утверждают о нависшем над планетой климатическом кризисе: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ученые фиксируют сдвиги во всех экосистемах планеты — как наземных, так и океанических. Об этом пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые использовали вулканические жерла CO2 как природного предсказателя будущего. Результаты указывают на ослабление скелета, микробные сдвиги и снижение устойчивости у таких видов, как «ложный коралл», служащий жизненно важным укрытием для морской жизни.

Моховикам грозит климатический кризис

В новом исследовании команда из Института морских наук обнаружила, что закисление и потепление океана — два основных результата глобального изменения климата. Они могут одновременно изменять структуру, минеральный состав и микробиом моховиков.

Известно, что эти колониальные беспозвоночные играют важнейшую роль в формировании морских месторождений. Более того, результаты указывают на потенциально серьезные экологические последствия, если изменение климата продолжит ускоряться.

В ходе исследования ученые впервые описали микробиом Myriapora truncata, среду образующего вида, обычно называемого «ложным кораллом», широко распространенного в Средиземноморье. Также изучали реакцию вида, а также других корковых моховаток на прогнозируемые будущие условия.

Известно, что колонии ложных кораллов образуют трехмерные структуры, предоставляющие убежище многим морским организмам, подобно другим мшанкам, способным даже создавать рифообразные системы, хотя кораллы обычно привлекают значительно больше внимания ученых и общественности как строители экосистем.

По словам ведущего автора исследования Бланки Фигеролы, несмотря на то, что ложные кораллы принадлежат к другому типу, они очень разнообразны и широко распространены в мире — вид часто называют архитекторами моря. К сожалению, ошибочные кораллы также часто не принимают во внимание в исследованиях. Предыдущие исследования также показали, что в действительности мшанки играют важную экологическую роль, но до сих пор было слишком мало известно о том, как они справляются с комбинированным давлением закисления и потепления.

«Ложный коралл» достаточно распространен в Средиземном море / Фото: IGME-CSIC

Природные источники CO2 — площадки для исследований

В ходе исследования ученые использовали «естественную лабораторию»: вулканические пузыри Природные источники CO2, позволяющие моделировать прогнозируемое закисление океана до конца века.

По словам соавтора исследования Нурии Тейксидо из Зоологического центра Антона Дорна, этот район дает уникальную возможность изучить, как морские виды реагируют на закисление в естественных условиях.

В результате ученым удалось сравнить морфологию, минералогию скелета и микробиом колоний двух видов моховаток, которые подвергались и не подвергались влиянию этих условий. Результаты показали, что виды действительно демонстрируют некоторую способность к акклиматизации, изменяя минералогию скелета, а также становясь более устойчивыми и поддерживая относительно стабильный состав микробиому.

Ученые пришли к выводу, что даже если колонии выглядят неприкосновенными, они действительно демонстрируют изменения, которые могут служить ранними биоиндикаторами стресса окружающей среды.

Напомним, атлас сценариев изменения климата, созданный по заказу Укргидрометцентра, прогнозирует, что к 2050 году продолжительность лета в Украине может увеличиться до пяти месяцев, а часть Одесской области превратится в пустыню.